Москва, 6 марта, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ освободили населённый пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Андреевка Донецкой Народной Республики», — отметил он.

Генерал добавил, что за сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на этом направлении более 590 военных, три боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Российские военные нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и двух бригад украинской нацгвардии в районах Петровского, Новопавловки, Красноармейска, Димитрова, Миролюбовки и Зверево в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта Вооруженные силы РФ освободили Привольное, а 1 марта — населённые пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР.

28 февраля Минобороны сообщило, что российские военные за неделю освободили восемь населённых пунктов. В Курской области были освобождены Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина, в Луганской Народной Республике (ЛНР) — Новолюбовка, в Харьковской области — Тополи, в ДНР — Улаклы и Новоандреевка.