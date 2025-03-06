Салават, Башкирия, 6 марта, 2025, 12:43 — ИА Регнум. В Башкирии спасатели из Салавата успешно оказали помощь забредшему в город дикому кабану. Об этом 6 марта сообщила городская администрация.

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«Сегодня наши смелые спасатели поймали дикого зверя — лесного кабанчика, который был найден в Салавате», — отмечается в Telegram-канале администрации.

Там предположили, что животное могло отбиться от стаи и забрести в город по ошибке. Специалисты осмотрели кабана и, убедившись, что с ним всё в порядке, выпустили за пределами Салавата.

Администрация отдельно поблагодарила всех, кто участвовал в поимке зверя.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года медведя, гуляющего по улице, где расположены детский сад и школа, заметили в Петропавловске-Камчатском. Позднее на место обнаружения медведя выехал охотовед.

Тогда губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил проанализировать атипичное поведение медведей, которые стали заходить в населённые пункты. Глава региона призвал установить причины сокращения кормовой базы хищника.