Москва, 6 марта, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Поведение главы киевского режима Владимира Зеленского, которое привело к перепалке с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом доме, нужно было для втягивания Франции и Великобритании в переговоры Украины и США. Об этом 5 марта заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Zuma/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме

Дипломат прокомментировал новости о том, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы вместе с Зеленским отправиться в Вашингтон на следующей неделе для переговоров с Трампом.

«Выходка Зеленского в Белом доме нужна была, чтобы втянуть в переговоры Киева с Вашингтоном Лондон и Париж», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Британия показала, насколько Зеленский зависим от её влияния.

«После ухудшения его (Зеленского. — Прим. ред.) диалога с Трампом в Лондоне говорят, что готовы всё исправить. И заметьте, Зеленский тут же начал «сожалеть» о содеянном в Вашингтоне, а Стармер с Макроном уже нарисовали некий «мирный план» и готовы вместе с Зеленским везти его на показ к Трампу», — подчеркнул Мирошник.

4 марта британская газета Daily Mail написала, что Стармер и Макрон выразили готовность уже на следующей неделе поехать в Вашингтон вместе с Зеленским. Источники в правительстве Британии заявили изданию, что Лондон «на всех уровнях» принимает меры, призванные убедить американскую сторону возобновить оказание военной помощи Украине. Позже, 6 марта, Reuters написало, что Франция и Великобритания планируют подготовить собственный план по урегулированию конфликта на Украине и представить его Трампу.

Ранее, 28 февраля, в Овальном кабинете Белого дома произошла встреча президента США с главой киевского режима. Американский лидер заявил о неминуемости мирных переговоров, а Зеленский высказался за продолжение боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Лидер киевского режима также попытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и при этом даже позволил себе нецензурные слова.

Позднее стало известно, что около 4:30 МСК 4 марта военная помощь Украине со стороны США была прекращена.

Президент США 4 марта в ходе выступления в конгрессе рассказал, что получил от главы киевского режима письмо, в котором тот заявил о готовности сесть за стол переговоров о «долгосрочном мире» на Украине «как можно скорее». Трамп добавил, что неустанно работает над завершение конфликта на Украине и хочет его завершить.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта назвал решение главы Белого дома о приостановке американской военной помощи Украине шагом к мирному урегулированию конфликта. Он уточнил, что европейские страны попытаются каким-то образом компенсировать Киеву отказ Вашингтона от поставок оружия на Украину.