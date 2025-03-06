Прага, 6 марта, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что считает легитимным требование Братиславы о внесении в итоговый документ саммита Евросоюза призыва к Украине о возобновлении транзита газа.

Валерий Шарифулин/ТАСС

По словам Пеллегрини, он понимает, почему премьер-министр Словакии Роберт Фицо настаивает на том, чтобы в итоговом документе саммита ЕС был пункт с призывом к Украине изменить позицию по транзиту газа по своей территории.

«Считаю это легитимным проявлением защиты национальных интересов Словакии», — заявил он 5 марта на пресс-конференции в чешском городе Славков, где состоялись переговоры президентов Чехии, Словакии и Австрии.

Словацкий лидер отметил, что украинская сторона могла бы сделать такой жест в качестве благодарности за уже оказанную ей помощь.

«Он [Фицо] не может туда идти и согласиться со всем, а потом смотреть на то, как разрушена словацкая экономика», — добавил Пеллегрини.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта премьер-министр Словакии заявил, что лидеры стран ЕС должны призвать Украину к восстановлению транзита российского газа на саммите сообщества. По его словам, если государства — члены организации не будут получать газ по этому маршруту, то обеспечить конкурентоспособность ЕС будет невозможно.

Фицо также добавил, что Словакия не будет поддерживать Украину ни в военном, ни в финансовом плане. Он отметил, что считает, что у Киева никогда не будет достаточно веса для того, чтобы вести переговоры с позиции военной силы.

Россия с начала января прекратила поставлять природный газ в Европу через территорию Украины из-за отказа киевского режима продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии в связи с этим заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации.