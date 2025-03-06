Париж, 6 марта, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Франция продолжит предоставлять разведданные Украине, несмотря на приостановку разведывательной поддержки киевского режима со стороны США. Об этом 6 марта заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Madeleine Kelly/Global Look Press

Он отметил, что разведка страны является суверенной и Франция много времени потратила на ее укрепление, используя лишь внутренние возможности.

«Так что да, у нас есть разведывательные ресурсы, которые мы предоставляем украинцам», — сказал он в эфире радиостанции France Inter.

Глава минобороны пояснил, что Франция сможет заменить своими данными те, которые ранее предоставляли американские службы. Британии, по его словам, сделать это сложнее из-за более тесного сотрудничества с Соединёнными Штатами Америки.

Ранее, 5 марта, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Ли Рэтклифф подтвердил приостановку обмена разведывательными данными с Украиной. По его словам, пауза нужна, чтобы призвать всех к ответственности за установление мира.

В тот же день газета The Daily Mail написала, что США запретили Великобритании снабжать Украину американскими разведданными. Отмечалось, что Вашингтон будет серьезно контролировать передачу своих разведданных через находящиеся в Киеве агентства.

3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне. Позднее украинский политик выразил досаду из-за того, что встреча с Трампом «пошла не так». Он заявил, что готов работать над достижением мира под «сильным руководством» американского лидера.

28 февраля в ходе переговоров в Белом доме американский лидер указал на неминуемость мирных переговоров, а Зеленский выступил за продолжение боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Глава киевского режима также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и при этом даже позволил себе нецензурно выругаться.