Киев, 6 марта, 2025, 12:03 — ИА Регнум. В рядах украинских формирований признали отсутствие у них инициативы на поле боя на фоне приостановки американской военной помощи. Об этом 5 марта сообщило британское издание The Telegraph со ссылкой на военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Иван Шилов ИА Регнум

«Печально это говорить, но у нас больше нет инициативы на поле боя», — заявил один из украинских бойцов, прокомментировав приостановку военной помощи Украине со стороны США.

Другие военные ВСУ заявили в беседе с изданием, что решение властей США о приостановке военной помощи и возникшие в связи с этим трудности сильно подорвали их боевой дух, так как к летнему периоду боестолкновения в зоне конфликта будут носить более ожесточенный характер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 марта британское издание Daily Express написало, что вице-президент США Джей Ди Вэнс перед выступлением президента США Дональда Трампа в конгрессе говорил спикеру палаты представителей Майку Джонсону «леденящие душу» слова о грядущей расплате. Уточнялось, что, хотя непонятно, в отношении кого могли быть высказаны такие слова, они прозвучали через несколько дней после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.

Ранее, 28 февраля, Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне и в ходе встречи заявил о неминуемости мирных переговоров. В свою очередь, глава киевского режима высказался против остановки боевых действий и потребовал от США «гарантий безопасности». Зеленский также позволил себе пытаться возражать главе Белого дома и Джей Ди Вэнсу и даже нецензурно выругаться.

Затем США с 4 марта приостановили военную помощь Украине, а 5 марта запретили Великобритании снабжать Киев американскими разведданными. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 5 марта заявила, что приостановка военной помощи Украине от США связана с необходимостью ее пересмотра.

Президент РФ Владимир Путин 19 февраля отметил, что российские военные наступают по всей линии фронта. Он добавил, что ВС РФ также пересекли границу России и Украины и вышли на территорию противника.