Херсон, 6 марта, 2025, 11:33 — ИА Регнум. Шесть мирных жителей пострадали и один человек погиб в Херсонской области в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 марта сообщили в экстренных службах региона.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«В результате обстрелов со стороны ВСУ в Алешках получил ранение мужчина, в Новой Каховке пострадали два мирных жителя, в селе Бехтеры погиб один мирный житель и трое получили ранения», — процитировало сообщение «РИА Новости».

За сутки украинские войска нанесли 44 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, 18 из них пришлись на ночное время суток. Украинская армия обстреляла Новую Каховку, Бехтеры, Алешки, Каховку, Голую Пристань, Малую Лепетиху, Песчаное, Заводовку, Чернянку, Волынское, Архангельскую Слободку.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта трое человек погибли из-за обстрелов ВСУ Херсонской области. На автомобильной дороге между Новой Маячкой и Обрывками украинская армия ударила по гражданской машине, двое людей в которой скончались, еще один получил сильные ранения. Также погиб местный житель из Алешек.

Позднее губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что сейчас складывается благоприятная военно-политическая ситуация для освобождения Херсона и всего правобережья Херсонской области. Он подчеркнул, что задача нелегкая, но российские военные с ней справятся.