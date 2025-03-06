Севастополь, 6 марта, 2025, 12:00 — ИА Регнум. В Севастополе национализировали семь предприятий, принадлежащих нескольким лицам, финансирующим киевский режим. Об этом 5 марта по итогам заседания правительства города сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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«Сегодня утром на заседании правительства приняли постановление об изъятии в государственную собственность Севастополя движимого и недвижимого имущества находящегося в собственности юридических и физических лиц, в том числе иностранных. Рабочая группа Антитеррористической комиссии в Севастополе доказала, что данные лица совершают в отношении Российской Федерации, российских физических и юридических лиц недружественные действия, а если сказать проще — являются пособниками киевского режима», — написал Развожаев в Telegram-канале.

Он уточнил, что имущество изъяли у 13 физических и аффилированных с ними юридических лиц. По данным администрации города, эти люди собирали деньги и финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также спонсировали польский фонд «Открытый диалог» (организация, признанная в РФ нежелательной), через который перечисляли средства киевскому режиму. Всего в него поступило более 520 тыс. долларов.

В перечень национализированного имущества вошли «Завод судовой светотехники «Маяк», «Завод судовой светотехники», предприятия «Плоск», «Тинос», «Эксплуатационная организация «Технотрон», «Центр технической эксплуатации №1», производственный кооператив «Корпус».

«Также по результатам инвентаризации имущества, принадлежащего ПАО «Севастопольгаз», перечень имущества, учитываемого как собственность города, дополняется имуществом в виде гаражей, котельных и другой технологической инфраструктуры», — добавил Развожаев.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля глава парламента Крыма Владимир Константинов рассказал, что власти Крыма подготовили очередной пакет имущества украинских бизнесменов для национализации. Он уточнил, что среди прочего будет национализировано имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, бывшего депутата Верховной рады Украины Людмилы Денисовой и других иностранных граждан.

Ранее, 23 декабря 2024 года, глава крымского парламента заявил, что в Крыму еще есть активы украинских олигархов, которые враждебно относятся к России. Он подчеркнул, что власти республики продолжат поиски этого имущества для национализации.

Как сообщало ИА Регнум, в июне прошлого года Константинов заявлял, что в Крыму планируют национализировать активы еще 110 украинских олигархов. В ноябре он отметил, что национализированные на полуострове предприятия бизнесменов с Украины перешли к новым собственникам, заинтересованным в их развитии. По его словам, с 2022 года в Крыму национализировали 3,5 тыс. объектов, реализация имущества уже принесла в бюджет свыше 4,5 млрд рублей.