Москва, 6 марта, 2025, 11:34 — ИА Регнум. Российский рынок в преддверии 8 марта полностью обеспечен цветами. Об этом 6 марта сообщили в Минсельхозе РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По итогам 2024 года производство цветов России на 3–5% превышает уровень предыдущего года, сообщило ведомство, ссылаясь на данные Росстата.

«Благодаря такой динамике, а также импорту из дружественных стран внутренний рынок в полной мере обеспечен продукцией, в том числе перед 8 Марта, когда традиционно наблюдается повышенный спрос на цветы», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что 35% от общего объема цветов выращивают в регионах Центрального федерального округа. При этом по итогам 2023 года лидерами по производству цветов стали Подмосковье, Калужская область, Удмуртия, Мордовия и Краснодарский край.

Больше всего в России выращивают роз и тюльпанов. Кроме того, в теплицах выращивают хризантемы, петуньи, ирисы и другие виды. В стране функционирует свыше 135 тепличных предприятий общей площадью 325 гектаров. Здесь цветы выращивают в защищенном грунте, уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году Минсельхоз предложил ввести ограничения на ввоз в страну цветов из недружественных стран. По словам главы ведомства Оксаны Лут, ограничение не повлияет на обеспеченность цветами российского рынка. В стране действует ряд меры поддержки участников отрасли, способствующие росту объемов производства.

Россельхознадзор 6 марта сообщил, что проконтролировал более 30 тыс. срезов цветов, в том числе тюльпанов, хризантем и роз, поступивших в Якутию из других регионов страны, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Специалисты не выявили нарушений, цветы пустили в оборот.