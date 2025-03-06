Москва, 6 марта, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа «Аватар», который может вести разведку на глубину до 40 км, создали в Казани. Об этом 6 марта сообщили в Народном фронте.

Антон Вергун/РИА Новости

Отмечается, что новый беспилотник имеет размах крыльев 1,8 м и оснащен тремя камерами, одна из которых предназначена для оператора, а две другие — с тепловизором и с 30-кратным зумом — установлены снизу фюзеляжа.

«Аватар» может устойчиво держать радио− и видеосвязь на расстоянии до 40 км», — привел слова представителя Народного фронта ТАСС.

Он уточнил, что новинка была разработана и производится обучающимися в Казани студентами авиационного направления.

«Вес этого самолета не превышает трех килограммов, и один человек спокойно может запускать его с рук, он же может быть и оператором, что является важной особенностью беспилотника. Оператор вводит его в режим «автолаунча» (автозапуска. — Прим. ред.), запускает его и при наборе заранее заданной высоты переходит на управление дроном при помощи пульта», — рассказал инженер команды «Аватар» Даниил.

По его словам, для безопасности операторов антенну с ретранслятором можно вынести на пять метров, что позволяет им управлять БПЛА на безопасном расстоянии. Даниил уточнил, что с испытанием и рекомендациями по модернизации «Аватара» команде помог «Кулибин-клуб» Народного фронта.

«Когда началась специальная операция, многие мои друзья и близкие ушли на фронт. Я учусь по авиационной специальности, поэтому решил, что вложу свои знания и навыки и изготовлю беспилотный летательный аппарат, который может спасти жизни ребятам на фронте. Так я могу помочь своей стране и приблизить нашу общую победу», — рассказал инженер.

«Кулибин-клуб» Народного фронта проводит отбор, тестирование и поддержку серийного производства лучших разработок российских инженеров. Эта инициатива позволила поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля «Кулибин-клуб» в результате объединения двух отечественных разработок создал гусеничную платформу с автоматической турелью. Управлять новинкой можно на расстоянии до 100 м, и она уже успела показать свою эффективность на испытаниях в условиях, приближенных к полевым.

Пресс-служба концерна «Калашников» 21 января сообщила о разработке нового дрона-камикадзе «КУБ-2-Э» малого и среднего классов. Уточнялось, что новинка обладает высокой маневренностью, а оптико-электронные системы позволят операторам наводить боеприпасы даже на меняющие местоположение цели.