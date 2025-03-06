Москва, 6 марта, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Эксперты «Винного гида России» назвали лидеров среди розовых вин 2025 года, произведенных в стране. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Роскачества.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Специалисты уточнили, что в этом году в рейтинг включили 67 образцов от 51 торговой марки.

«Лучшим сухим розовым вином объявлено «Розе» от «Усадьбы Дивноморское», полусухим стало «Розе» «Винодельни Романов». Среди фермерских сухих разовых вин лидером признали «Пино Нуар» от Ferrum Winery (Ставропольский край)», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Во время экспертиз специалисты выявили 24 сорта винограда, которые используют в производстве розового вина. Среди них есть классический пино-нуар и каберне совиньон, а также редкие сорта, например, крымская кефесия.

Более 86% вин соответствуют повышенному стандарту дегустационной оценки Роскачества. Более 65% вин получили оценки от 4,05 балла. При этом победившее сухое «Розе» от «Усадьбы Дивноморское» оценили в 4,40 балла. На втором месте сухих вин с оценкой 4,35 оказалось вино «Вторая линия. Солист», третье место занял образец «Фанагория. Румянец», набравший 4,34 балла.

Среди полусухих вин лидерами стали «Винодельня Романов» с 4,29 балла, «Альма Вэлли. Летнее вино», получившее оценку 4,20 балла, и «Фанагория. Авторское. Каберне Совиньон» — 4,18 балла.

Лучшим полусладким розовым вином назвали «Шато ле Гран Восток. Фаготин. Пино Гри», набравшее 4,17 балла.

«Розовые вина сегодня занимают более 6% в общем объеме продаж российского вина и продолжают уверенно завоевывать свое место на рынке», — отметили в Роскачестве.

Как сообщало ИА Регнум, в России растет спрос на экзотический алкоголь из-за низких цен и доступности. За 2024 год вырос спрос на корейский алкогольный напиток соджу — почти на 350%, а также на чачу, кальвадос, бренди и граппу. В общей сложности продажи алкоголя, ассоциирующегося у россиян с другими странами, выросли за год на 93,1% в натуральном выражении и на 53,8% — в денежном.