Вашингтон, 6 марта, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Лидеры стран Европы хотят вечной войны на Украине. Об этом 6 марта заявил глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск.

CHIP SOMODEVILLA/POOL/EPA/ТАСС Илон Маск

«Они хотят вечной войны. Сколько еще родителей останутся без сыновей? Сколько еще детей останутся без отцов? По их логике, это никогда не кончится», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Так американский миллиардер прокомментировал публикацию пользователя, процитировавшего премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Посетив в феврале Киев, она отметила, что мир на Украине опаснее, чем продолжающаяся война.

Как сообщало ИА Регнум, европейские политики, в отличие от США, настроены продолжать поддержку Киева и спонсировать боевые действия. Так, глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас, комментируя высказывания американского президента Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, усмотрела в его словах «российские нарративы» и попыталась оправдать решение главы киевского режима Владимира Зеленского отказаться от избирательного процесса вопреки конституции государства, так как у страны, по ее словам, есть «внешний враг», против которого надо направить «все силы».

23 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что поддержку Украины необходимо продолжать. Готовность оказывать помощь Украине выразил и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Ряд стран, например, Нидерланды, уже пообещали выделит новые денежные средства на военную помощь киевскому режиму.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 марта отметил, что на неформальном саммите стран Европы по Украине в числе прочих прозвучали заявления о необходимости срочно обеспечить повышенный уровень финансирования киевского режима. По его словам, последнее нужно не для мирного плана, а для продолжения боевых действий.