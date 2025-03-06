Вашингтон, 6 марта, 2025, 11:01 — ИА Регнум. Жительница американского штата Миссисипи узнала себя на автопортрете русской художницы Зинаиды Серебряковой, написанном в 1909 году. Об этом сообщила американская газета New York Post (NYP).

Соцсети. Кадр из видео

Отмечается, что 22-летняя Райли Мэдисон Ладнер рассказала, что никогда раньше не слышала имени Серебряковой, пока о ее поразительном внешнем сходстве с русской художницей не сообщил один из подписчиков американки, а затем об этом заявили еще несколько человек.

В конце концов Ладнер посмотрела в интернете репродукцию написанной 155 лет назад картины Серебряковой «За туалетом. Автопортрет», которая находится в коллекции Третьяковской галереи в Москве.

«Это было страшно и даже нервирующе — настолько похоже. Я подумала, что это очень интересно, потому что я сама художница. Картина выглядит такой современной, я очень удивилась, когда узнала, что ей больше 100 лет», — рассказала американка.

Затем картину посмотрел ее муж, который отметил, что у Ладнер есть точно такая же ночная рубашка, как на автопортрете русской художницы. Затем женщина приняла решение воссоздать картину и снялась в таком же образе.

Многие из подписчиков Ладнер отметили, что она может являться реинкарнацией русской художницы, а сама она рассказала, что думает о том, чтобы сделать ДНК-тест и узнать, не является ли она родственницей Серебряковой.

«Очень интересно узнать, есть ли между нами какая-то связь или это просто совпадение», — пояснила Ладнер.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта стало известно, что Московский аукционный дом выставит на торги полотно «Богомольцы», признанное картиной кисти знаменитого русского художника-живописца Виктора Васнецова. На картине изображены персонажи сюжета «Нищие-певцы» или «Поют Лазаря».

В марте 2024 года картину «Портрет крестьянки в белом чепце» голландского художника Винсента Ван Гога продали на ежегодной Европейской ярмарке изящных искусств в Маастрихте за 4,57 млн евро. Живописец написал картину в 1884 году, когда жил в деревне Нюэнене (сегодня — пригород Эйндховена).