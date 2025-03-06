Москва, 6 марта, 2025, 11:39 — ИА Регнум. Провоз некоторых книг и баллонов в авто может грозить уголовным делом. Об этом 6 марта заявила адвокат Елена Кудерко.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

Отмечается, что к нарушающим правила провозки в машине относится обширный список веществ и предметов, который регулируется различными нормативными актами, включая закон «О транспортной безопасности». К запрещенным относятся сжатые и сжиженные газы под давлением за исключением небольших баллонов для портативных приборов, а также книги, листовки и фильмы, включенные в Федеральный список экстремистских материалов.

Кроме того, нельзя возить в машине любые взрывчатые вещества, средства взрывания и пиротехнические изделия. Исключения составляют небольшие количества петард и фейерверков для личного использования.

«Несанкционированная перевозка влечет за собой серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности по ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Наказывается лишением свободы на срок от шести до восьми лет», — рассказала эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Вместе с ними запрещены к провозу радиоактивные вещества, оружие, боеприпасы, наркотические и психотропные средства, легковоспламеняющиеся жидкости, ядовитые и отравляющие вещества, в том числе пестициды и гербициды, а также ряд лекарственных препаратов.

Тем не менее существуют виды грузов, которые можно возить в машине, но с соблюдением определенных требований. К ним относятся крупногабаритная бытовая техника, сыпучие материалы (цемент, песок, щебень) и животные, такие как кошки и собаки.

«Пренебрежение этими правилами может привести к серьезным последствиям, включая дорожно-транспортные происшествия, травмы и уголовную ответственность», — добавила Кудерко.

Как передавало ИА Регнум, 7 января генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД юрист Давид Адамс рассказал о новых поправках к ПДД в 2025 году в России. Так, россиянам придется отказаться от кофе, использования телефона, вейпа и других посторонних предметов во время поездок. Отмечается, что штрафы за эти действия будут вводиться ради повышения безопасности на дорогах и бдительности водителей.

В ноябре в Госдуме сообщили, что также намерены рассмотреть законопроект о мгновенном оповещении водителя о нарушении правил движения в 2025 году. По мнению авторов инициативы, для профилактики нарушения на дорогах наряду с фотофиксацией необходимо начать уведомлять о проступке сигналом красного цвета.