Пхочхон, Южная Корея, 6 марта, 2025, 10:58 — ИА Регнум. Сброс авиабомб на деревню в окрестностях южнокорейского города Пхочхона, в результате которого пострадало по меньшей мере 15 человек, произошел из-за ошибки пилота при введении им координат условной цели поражения. Об этом 6 марта сообщает Yonhap со ссылкой на Военно-воздушные силы Республики Корея.

AP/TASS

«Из показаний пилота мы установили, что во время подготовки к полету он ввел неправильные координаты», — сказал представитель ВВС.

Он добавил, что во время учений пилот не только вводит координаты, но и впоследствии подтверждает цель визуально — с помощью глаз. Кроме того, представитель министерства обороны республики заявил, что военные приостановят все учения с боевой стрельбой до тех пор, пока не будет установлена точная причина инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта в ходе совместных южнокорейско-американских учений восемь авиабомб МК-82 были «аномально сброшены» с истребителя KF-16 на жилые дома в деревне уезда Идон в районе Пхочхона. Позднее СМИ заявили о как минимум 15 пострадавших в результате инцидента.

Ранее в этот же день не менее семи человек пострадали в результате падения снаряда на жилой дом в Пхочхоне, рядом с которым проходили военные учения. Также несколько зданий были разрушены в результате инцидента.