Орехово-Зуево, Московская область, 6 марта, 2025, 10:49 — ИА Регнум. В подмосковном Орехово-Зуево следователи возбудили уголовное дело по факту смерти сбежавшей из больничной палаты пациентки. Об этом 6 марта сообщили в региональном главном управлении СК РФ.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

В январе 2025 года местную жительницу доставили в больницу города с травмой головы. Врачи провели необходимую операцию, но спустя несколько дней потерпевшая, находясь в сознании, сбежала из палаты. В этот же день сотрудники травматологического отделения сообщили полицейским об исчезновении пациентки. ее тело обнаружили 19 февраля на полу технического этажа больницы. Внешних признаков насильственной смерти не выявлено.

Уголовное дело возбудили по факту халатного отношения медиков и полиции, не исполнивших свои обязанности и не принявших мер к розыску больной, оказанию ей медпомощи. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Подольске женщина умерла в частной клинике, почувствовав себя плохо во время операции по удалению грыжи. Противопоказания для хирургического вмешательства отсутствовали, однако спустя два часа от начала операции состояние Светланы начало резко ухудшаться. Пациентку перевели в реанимацию, где ещё через несколько часов она скончалась. Правоохранительные органы расследуют инцидент.