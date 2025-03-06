Москва, 6 марта, 2025, 10:46 — ИА Регнум. В Москве полиция задержала 25-летнего жителя Самары, который работал курьером у телефонных мошенников и забрал у обманутых россиян 3,5 млн рублей. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Следователи вышли на курьера после обращения в полицию 83-летнего пенсионера, сообщившего, что его обманули аферисты. По словам пострадавшего, злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что от его имени якобы финансируется противоправная деятельность. В итоге пенсионер, чтобы избежать ответственности, по требованию мошенников передал свыше миллиона рублей пришедшему к нему мужчине.

Вскоре силовики установили личность курьера мошенников. По данным следствия, он еще как минимум дважды забирал у жертв аферистов деньги и передавал их нанявшим его злоумышленникам.

«Следователем отдела полиции возбуждены уголовные дела по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ, которые в ближайшее время будут объединены в одно производство. Фигурант заключен под стражу», — сказано в сообщении МВД.

27 февраля в Ярославле задержали пособника телефонных мошенников, подозреваемого в хищении 13 млн рублей у 88-летней блокадницы. Пенсионерка обратилась в полицию после того, как в конце января ей позвонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных ведомств. Они угрожали уголовным преследованием и убедили женщину перевести свои сбережения на «безопасный» счет.

В результате расследования сотрудники полиции установили личность и местонахождение одного из подозреваемых. Мужчину задержали в Ярославле, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

5 марта руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что в России порядка 10 млн человек пострадали от действий телефонных мошенников. Он уточнил, что треть обманутых мошенниками российских граждан потеряла от 100 тыс. до 1 млн рублей.