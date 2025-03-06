Москва, 6 марта, 2025, 10:43 — ИА Регнум. На сегодняшний день наиболее высокооплачиваемыми профессиями на рынке труда в России являются сотрудники из сферы IT и брокеры. Это 6 марта стало известно из результатов исследования аналитиков платформы онлайн-рекрутинга HH.ru.

Артем Геодакян/ТАСС

Согласно этим данным, которые привела «Газета.Ru», самыми высокооплачиваемыми работниками стали дата-сайентисты и DevOps-инженеры из сферы IT, зарплаты которых составляют в среднем 250 тыс. (-6% за год) и 235 тыс. рублей (-7%) в месяц соответственно. За ними следуют брокеры, зарплаты которых составляют в среднем 200 тыс. рублей (+38%).

Также в список наиболее высокооплачиваемых профессий вошли агенты по недвижимости — 174 тыс. рублей (+26%) и геологи с геодезистами — 150 тыс. рублей (+23% и +13% соответственно). Далее следуют программисты — 148,2 тыс. рублей (+8%), прорабы — 144,5 тыс. рублей (+20%) и курьеры — 138,3 тыс. рублей (+25%).

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года из результатов исследования аналитиков сервиса «Авито Работа» стало известно, что профессия складского работника-стикеровщика является самой высокооплачиваемой для соискателей-пенсионеров в РФ. За нее работодатели готовы платить в среднем по 125 тыс. рублей в месяц (+66% с 2023 года).

Отмечалось, что также в тройку таких профессий вошли риелтор со средней зарплатой 124 тыс. рублей в месяц и упаковщик, за работу которого предлагают в среднем 115 тыс. рублей в месяц при полном графике.