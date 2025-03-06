Вашингтон, 6 марта, 2025, 10:39 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио появился в прямом эфире с крестом на лбу. Его речь транслировал телеканал Fox News.

Кадр из видео

Рубио появился в эфире с пепельным католическим крестом на лбу, который является символом покаяния. Его наносят во время службы в среду в честь начала Великого поста — за 46 дней до Пасхи. Этот праздник называется Пепельная среда.

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Он заявил, что между ядерными державами — Россией и США — идет прокси-война.

«Этому нужно положить конец, проблема в том, что никто не знает и не понимает, как именно это сделать. План украинцев и их союзников в конгрессе и в других странах сейчас в следующем: давайте продолжим давать им столько, сколько им нужно, и так долго, сколько это потребуется. Но это не стратегия», — рассказал он в этом эфире.

Ранее, 26 февраля, президент США Дональд Трамп начал заседание кабинета министров с молитвы. В ней прозвучали слова: «Слава Богу за президента Трампа».

Как передавало ИА Регнум, днем ранее Трамп сообщил, что получил от России мощные сигналы о готовности к миру. Американский лидер уточнил, что также неустанно прилагает усилия для разрешения украинского кризиса и поддерживает диалог, как с Россией, так и с Украиной.

4 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что возможная приостановка помощи США Украине является шагом к миру. Такое заявление он сделал на фоне сообщений СМИ о том, что американские поставки военной помощи Киеву приостановились 4 марта без указания даты возобновления. Это произошло после перепалки главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США, случившейся 28 февраля в Белом доме.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин отмечал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева станет заявление Украины об отказе от вступления в НАТО. Кроме того, киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав России в 2022 году регионов. Президент также неоднократно заявлял, что РФ готова к переговорам с украинской стороной, но целью должен стать долгосрочный мир, а не перемирие или заморозка вооруженного конфликта.