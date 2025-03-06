Одесса, Украина, 6 марта, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Объект энергетический инфраструктуры поврежден в Одесской области в результате взрывов. Об этом 5 марта сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что объект был поврежден вечером 5 марта.

«Атакован еще один энергетический объект ДТЭК в Одесской области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале холдинга.

Какие именно объекты были повреждены и степень этих повреждений не уточняются. Информация о погибших и пострадавших также отсутствует.

Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно указывали на то, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта министерство внутренних дел Украины заявило о повреждениях объектов критической инфраструктуры в Одесской области, полученных в результате взрывов.

В ночь на 4 марта мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что работа трех котельных была остановлена из-за взрывов. В городе до этого несколько раз за вечер объявляли режим воздушной тревоги.