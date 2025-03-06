Москва, 6 марта, 2025, 10:22 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего актера сериала «Вампиры средней полосы» Глеба Калюжного из-за его неявки в пункт отправки на военную службу. Об этом 6 марта сообщили в правоохранительных органах.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

"В осенний призыв прошлого года он не явился на сборный пункт, откуда его должны были направить на военную службу", - процитировало ТАСС собеседника.

Уточняется, что сейчас местонахождение актера не известно. Обвинение ему не предъявляли и к следователю не вызывали.

Санкции статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта в отношении Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. Зрители также знают его по ролям в таких сериалах, как "Содержанки-3" и "Трудные подростки".

Осенью 2022 года Россию покинул блогер Даня Милохин. Когда он вернулся спустя год, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила Минобороны отправить блогера в армию. Она пояснила, что так он сможет доказать свою верность России. Уже на следующий день Милохин вновь улетел в Дубай. Спустя несколько дней молодого человека объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы.

В апреле 2024 года в беседе с ИА Регнум приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев рассказал, что сын хочет вернуться в Россию, несмотря на вероятный призыв в армию, но такой возможности у него пока нет.