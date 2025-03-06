Пхочхон, Южная Корея, 6 марта, 2025, 10:23 — ИА Регнум. Как минимум 15 человек пострадали в деревне в окрестностях южнокорейского города Пхочхон в результате внештатного сброса авиационных бомб с американских истребителей KF-16 во время проведения совместных военных учений. Об этом 6 марта сообщило агентство Yonhap.

AP/TASS

«15 человек получили ранения в четверг после того, как два истребителя ВВС США KF-16 по ошибке сбросили восемь бомб… за пределами полигона во время учений», — говорится в публикации.

Ранее американские военные принесли свои извинения за причиненный гражданским лицам ущерб и заявили, что выясняют причины произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 марта в ходе совместных южнокорейско-американских учений восемь авиабомб МК-82 были «аномально сброшены» с истребителя KF-16 на жилые дома в деревне уезда Идон в районе Пончхона. Маневры включали в себя танковый обстрел армии, в том числе танков и бронетранспортеров, также в них были задействованы 13 истребителей.

Ранее в этот же день не менее семи человек пострадали в результате падения снаряда на жилой дом в Пхочхоне, рядом с которым проходили военные учения. Также несколько зданий были разрушены в результате инцидента.