Тольятти, Самарская область, 6 марта, 2025, 10:20 — ИА Регнум. «АвтоВАЗ» запустил собственный бренд коммерческих автомобилей под маркой SKM. Об этом 5 марта рассказали в пресс-службе компании.

Пресс-служба «АвтоВАЗ»

«Под маркой SKM будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой», — сказано в сообщении.

В компании уточнили, что новые транспортные средства должны будут занять рыночную нишу между универсалами Lada Largus и «более крупными коммерческими автомобилями наиболее известной в России торговой марки».

3 марта глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что 19 апреля стартует производство автомобиля Lada Iskra. Он напомнил, что 19 апреля 1970 года завод начал выпускать первые автомобили ВАЗ 2101, которые в народе назвали «копейками». Выпуск новой модели приурочили к 55-летию от этой даты. Ожидается что эта модель вытеснит Lada Granta.

Президент РФ Владимир Путин в октябре дал старт серийному производству автомобиля Lada Aurа. Стоимость базовой модели составит 2,6–2,8 млн рублей. «АвтоВАЗ» планировал до конца 2024 года выпустить 2,9 тыс. автомобилей, а в 2025 году — 8 тыс. машин.