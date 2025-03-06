Москва, 6 марта, 2025, 10:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил директора департамента Северной Атлантики Министерства иностранных дел РФ Александра Дарчиева послом в США.

РИА Новости/ Алексей Майшев

«Назначить Дарчиева Александра Никитича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», — говорится в опубликованном 6 марта на официальном интернет-портале правовой информации указе главы государства.

Глава государства также по совместительству назначил Дарчиева постоянным наблюдателем России при Организации американских структур в Вашингтоне.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями США и России. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам этой встречи рассказал, что стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России. Предыдущий российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов завершил свою миссию в октябре 2024 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 марта отметил, что ускорить налаживание отношений России и США можно при наличии политической воли у глав двух государств. Представитель Кремля добавил, что наличие политической воли поможет пройти этот путь достаточно быстро и успешно.