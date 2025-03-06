Волгоград, 6 марта, 2025, 09:54 — ИА Регнум. Один человек погиб и еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем на трассе в Волгоградской области. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ГУ МВД России по Волгоградской области

Уточняется, что, по предварительной информации, двигавшийся в сторону города Камышина 49-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением и допустил наезд на стоявший на обочине с выставленными опознавательными знаками грузовик КамАЗ.

«В результате ДТП до приезда скорой медицинской помощи скончался 60-летний пассажир микроавтобуса. За медицинской помощью обратились шесть пассажиров автомобиля Mercedes», — говорится в Telegram-канале ведомства.

ДТП произошло на федеральной трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в Дубовском районе утром 6 марта. На месте аварии работают следственно-оперативная группа отдела полиции и экипажи Госавтоинспекции. Движение автотранспорта по трассе осуществляется в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта водитель большегрузного автомобиля протаранил частный дом в селе Ломовка в Нижегородской области. В результате аварии никто не погиб, три человека, в том числе водитель грузовика, были доставлены в больницу с различными травмами.