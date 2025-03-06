Москва, 6 марта, 2025, 09:51 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности сорвала попытку украинской военной разведки похитить персональные данные подростков из Москвы и Московской области для их вербовки. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Сотрудники ФСБ выявили факты неправомерного доступа ГУР украинского минобороны к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Между этими организациями шла переписка в преддверии III Ежегодной всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант — 2024». Украинские спецслужбы взломали электронные почтовые ящики и получили скан-копии писем с приглашением к участию в мероприятии. Они видоизменили файлы рассылок, предназначавшихся для образовательных организаций Москвы и Подмосковья.

«Внесенные ГУР МО Украины изменения преследовали основную цель — осуществить сбор персональных данных детей подросткового возраста для их дальнейшей вербовки и вовлечения в разведывательно-подрывную деятельность против безопасности РФ, а также совершения диверсионно-террористических актов на территории России», — заявили в ФСБ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3951544" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Сотрудники ведомства локализовали последствия операции украинской разведки. О готовящихся Киевом провокациях проинформировали школы Москвы и Подмосковья. Оперативно-разыскные мероприятия по данному факту продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, директор ФСБ Александр Бортников в феврале заявил, что украинские спецслужбы активизировали вербовку россиян, пытаясь вовлечь их в преступную деятельность. При этом используются методы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж. С начала 2025 года в РФ пресечена террористическая деятельность 224 человек.