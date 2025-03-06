Вашингтон, 6 марта, 2025, 09:44 — ИА Регнум. Сын президента США Дональд Трамп — младший 5 марта в соцсети X (ранее Twitter) назвал главу киевского режима Владимира Зеленского «полным психопатом», однако затем почти сразу же удалил эту запись.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Сын главы Белого дома таким образом прокомментировал пост одного из пользователей Х о том, что глава киевского режима не намерен вести мирные переговоры с Россией.

«Этот тип — полный психопат. Видимо, он и его дружки недостаточно наворовали наших денег, поэтому он будет продолжать отправлять украинских мужчин и мальчиков на убой вместо того, чтобы даже пробовать говорить о мире», — написал он.

Трамп-младший выложил свою запись в 02:14 мск, однако в эту же минуту удалил это сообщение.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима. На ней американский лидер отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский выступил против остановки боевых действий и потребовал от американской стороны «гарантий безопасности». Он также позволил себе пытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и даже нецензурно выругаться.

Агентство Reuters позднее написало, что около 4:30 мск 4 марта военная помощь Украине от США была прекращена. Также американская сторона запретили Британии передавать Украине свои разведданные.

Трамп 4 марта в ходе обращения к конгрессу рассказал, что получил от Зеленского письмо, в котором глава киевского режима заявил о готовности начать переговоры о «долгосрочном мире» на Украине «как можно скорее».