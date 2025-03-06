Сын Трампа назвал Зеленского полным психопатом и сразу удалил свой пост
Вашингтон, 6 марта, 2025, 09:44 — ИА Регнум. Сын президента США Дональд Трамп — младший 5 марта в соцсети X (ранее Twitter) назвал главу киевского режима Владимира Зеленского «полным психопатом», однако затем почти сразу же удалил эту запись.
Сын главы Белого дома таким образом прокомментировал пост одного из пользователей Х о том, что глава киевского режима не намерен вести мирные переговоры с Россией.
«Этот тип — полный психопат. Видимо, он и его дружки недостаточно наворовали наших денег, поэтому он будет продолжать отправлять украинских мужчин и мальчиков на убой вместо того, чтобы даже пробовать говорить о мире», — написал он.
Трамп-младший выложил свою запись в 02:14 мск, однако в эту же минуту удалил это сообщение.
Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима. На ней американский лидер отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский выступил против остановки боевых действий и потребовал от американской стороны «гарантий безопасности». Он также позволил себе пытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и даже нецензурно выругаться.
Агентство Reuters позднее написало, что около 4:30 мск 4 марта военная помощь Украине от США была прекращена. Также американская сторона запретили Британии передавать Украине свои разведданные.
Трамп 4 марта в ходе обращения к конгрессу рассказал, что получил от Зеленского письмо, в котором глава киевского режима заявил о готовности начать переговоры о «долгосрочном мире» на Украине «как можно скорее».