Москва, 6 марта, 2025, 09:31 — ИА Регнум. Чемпионке Олимпийских игр по гимнастике Ангелине Мельниковой был предоставлен нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

Максим Богодвид/РИА Новости Ангелина Мельникова

В списке на сайте федерации указано 12 спортивных гимнастов. Среди женщин нейтральный статус также предоставили Марии Агафоновой, Алене Глотовой, Анне Калмыковой, Злате Осокиной, Людмиле Рощиной и Ксении Зеляевой. У мужчин его предоставили двукратному чемпиону России Даниелу Маринову, Григорию Климентьеву, Владиславу Поляшову, Кириллу Прокопьеву и Илье Заике.

Кроме того, нейтральный статус для участия в международных турнирах получили десять тренеров, специалистов и судей.

Мельникова является обладательницей золотой медали в командном первенстве, а также бронзовых медалей в личном многоборье и вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио. Она также получила серебряную награду Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и является абсолютной чемпионки мира 2021 года. Мировое первенство 2021 года в Китакюсю пока является последним международным стартом для 24-летней российской гимнастки.

Как сообщало ИА Регнум, согласно решению Международной федерации гимнастики (FIG), спортсмены из России и Белоруссии могут выступать на турнирах под ее эгидой только при условии получения нейтрального статуса.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что подходы Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску атлетов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Глава государства подчеркнул, что чиновники присвоили себе право решать, на кого распространяется Олимпийская хартия, а на кого нет. Путин также назвал этнической дискриминацией отношение МОК к спортсменам из России.