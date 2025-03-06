Пиндун, Тайвань, 6 марта, 2025, 09:42 — ИА Регнум. На территории АЭС «Мааньшань» на юге Китайского Тайбэя (Тайваня) 6 марта произошло задымление. Об этом сообщил местный портал Dimsum Daily.

(сс) CEphoto, Uwe Aranas АЭС «Мааньшань»

Клубы густого дыма начали подниматься с территории станции в районе 11:30 по местному времени (7:30 мск). Местная пожарная служба немедленно направила на место ЧП большое количество техники.

Причина задымления неясна. Владелец станции компания Taiwan Power не комментирует ситуацию.

Густой дым заметили живущие неподалеку люди. По их мнению, источник пожара находился на ядерном объекте.

АЭС «Мааньшань» начала работу в 1984 году и является важнейшим компонентом энергетической инфраструктуры Тайваня.

Как сообщало ИА Регнум, в июне прошлого года пожар вспыхнул на АЭС Чернаводэ в Румынии. Сотрудников эвакуировали до приезда пожарных. Как выяснилось, пожар начался в подвале машинного зала на втором энергоблоке. Загорелся насос рециркуляции воды. Возгорание было ликвидировано.