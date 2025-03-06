Москва, 6 марта, 2025, 09:24 — ИА Регнум. Московский натариус Антон Макаров прокомментировал сообщения о том, что артист и певец Никита Джигурда хочет обжаловать в Конституционном суде дело о наследстве своей подруги.

Андрей Епихин/ТАСС Никита Джигурда

«Говоря о наиболее оптимальном варианте наследственного планирования при наличии недвижимости в разных странах, рекомендуется составить отдельные завещания в каждом из государств, где есть недвижимость», — заявил он в беседе с RT.

Макаров отметил, что в таком случае удастся учесть нюансы оформления наследства, условия действительности завещания, а также требования к его форме и содержанию в этих странах.

По словам нотариуса, в случае оформления отдельных завещаний, это даст возможность исключить риск возможного непризнания иностранного завещания или признания его недействительным, при этом получение наследства происходит в стране местонахождения по установленным там правилам.

«То есть права на недвижимость во Франции нужно оформлять там, а не у нотариуса в России. Естественно, во Франции и в России правила могут отличаться», — уточнил он.

Вместе с тем нотариус заметил, что по общему правилу составленные нотариусом во Франции завещания признаются и действуют в России, составленные в России завещания — признаются во Франции. Эксперт также не исключил возможности того, что в ситуации с Джигурдой составленное во Франции завещание могло быть оспорено или ограничено.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Джигурда обратился с жалобой в Конституционный суд (КС) РФ по делу о наследстве. Уточнялось, что артист спаривает норму Гражданского кодекса об основаниях наследования, так как считает, что в законодательстве имеется «неопределенность в вопросе применения иностранных завещаний». Он подал жалобу по поводу наследства своей скончавшейся в 2016 году подруги Людмилы Браташ, которая, по утверждению Джигурды, завещала им с женой три московские квартиры и одну парижскую квартиру.

Юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский 4 февраля сообщил, что в России вступит в силу новый порядок выдачи свидетельства о праве на наследство нотариусами. По его словам, теперь нотариус также должен будет запрашивать соответствующие сведения через систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.