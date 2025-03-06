Симферополь, 6 марта, 2025, 09:11 — ИА Регнум. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию «угрозой» для Европы, является истерикой. Об этом 6 марта заявил депутат Государственной думы от Крыма, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

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«Истерика Макрона возмутительна. Если обратиться к истории, то мы увидим, что именно Франция всегда являлась угрозой для России, отправляя свои войска на Москву», — привело его слова «РИА Новости».

Депутат пояснил, что именно из-за этого французский президент «мутит воду» в Европе и поднимает там градус русофобии с целью подвинуть в сторону просевшую в экономическом и политическом плане Германию и стать единоличным лидером Евросоюза.

«Но уверен, что больная мечта Макрона стать новым Наполеоном обречена. Макрон становится диктатором для своего народа, которого, уверен, прилюдно поставят на место», — отметил Шеремет.

Он уточнил, что президенту Франции необходим внешний враг для объединения вокруг его страны остальных государств Европы, и потому Макрон не смог придумать ничего более лучшего, чем повесить такой ярлык на Россию.

«Но уверен, что народы европейских стран осознают, что Россия никогда не была им врагом и всегда уважительно к ним относилась. Макрону же не советую предпринимать против нашей страны никаких агрессивных действий. Россия способна дать по зубам любому агрессору и пресечь его милитаристские планы. Все это очень плохо для агрессора закончится», — добавил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Макрон во время обращения к нации назвал Россию «угрозой» для Франции и всей Европы. По его утверждению, такая угроза якобы имеется в воздушном пространстве, в социальных сетях и киберпространстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 марта назвала обращение Макрона к нации «по-настоящему весенним». Дипломат также удивилась тому, что президент Франции говорил о желании «утихомирить» Россию в то время, как в Москву собирается приехать новый посол республики, выразивший желание развивать отношения с РФ.

Представители российских властей неоднократно подчеркивали, что РФ не несет ни для кого угрозу. Так, президент России Владимир Путин ранее отмечал, что заявления Запада о якобы имеющихся у Москвы планах после Украины напасть на Европу — это чушь и бред. Политики Запада так запугивают собственное население, чтобы оправдать увеличение военных расходов, подчеркивал российский лидер.

Также глава государства неоднократно заявлял, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Путин подчеркивал, что у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.