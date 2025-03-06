Нью-Йорк, США, 6 марта, 2025, 08:51 — ИА Регнум. Российский форвард клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отличился забитым голом в матче регулярного чемпионата в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Вашингтон Кэпиталз».

John Munson/AP/TASS Артемий Панарин

Игра прошла на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 2:3.

Панарин отличился на 14-й минуте встречи, однако это не помогло «Рейнджерс» победить в матче. Для 33-летнего хоккеиста это гол стал 26-м в нынешнем сезоне НХЛ, также на его счету 38 голевых пасов. Нападающий сыграл в 732 матчах в заокеанской карьере, в которых набрал в общей сложности 845 (291 гол + 554 результативные передачи) очков.

Как сообщало ИА Регнум, российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин 6 марта отличился голом в матче с «Рейнджерс», что позволило ему довести общее число забитых шайб в НХЛ до 885. Россиянину осталось забить всего девять шайб, чтобы повторить рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

Ранее, 3 марта, российского голкипера клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского признали лучшим игроком недели в НХЛ. Вратарь в трех матчах отразил 71 бросок из 73 по своим воротам и помог команде одержать три победы.