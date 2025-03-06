Херсон, 6 марта, 2025, 09:04 — ИА Регнум. Ажиотаж вокруг сделки Вашингтона и Киева по добыче редкоземельных металлов связан с желанием новой американской администрации вернуть средства, потраченные ранее на Украину. Об этом 6 марта заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

РИА Новости/Илья Наймушин

«Ажиотаж вокруг сделки связан с тем, что новую администрацию США не устраивает то, как [экс-президент США Джо] Байден дарил миллиарды долларов крайне коррумпированному киевскому режиму», — заявил Сальдо.

В Вашингтоне считают, что затраченные на Украину деньги американских налогоплательщиков удастся «отбить» при помощи этой сделки.

«С ней они хотят увязать и всю возможную помощь в дальнейшем, но уже в кредит», — процитировало Сальдо «РИА Новости».

Как отметил глава Херсонской области, Киев вряд ли получит выгоду от сделки по редкоземельным металлам. Несмотря на это, главе киевского режима Владимиру Зеленскому неизбежно придется удовлетворить требования США, поскольку Киев зависит от американской помощи — денег, высокоточных ракет, военной техники, разведданных и интернета от Starlink.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете Зеленского, планируя подписать с ним соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине. Американский лидер поставил Киеву условия начать переговоры по прекращению боевых действий на Украине. Зеленский отказался и вступил с Трампом в перепалку. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на Украине идет принудительная мобилизация. Пытаясь спорить с ним, Зеленский нецензурно выругался. В итоге главу киевского режима выпроводили из Белого дома, предложив ему вернуться, когда он «будет готов к миру».

С 4 марта США приостановили военную помощь Украине. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, приостановка необходима для пересмотра параметров военной помощи.

Заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев отметил, что, если Зеленский согласится подписать кабальное сырьевое соглашение по редкоземельным металлам, Вашингтон может возобновить военную помощь Киеву.