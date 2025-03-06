Москва, 6 марта, 2025, 08:41 — ИА Регнум. В 2025 году владеющим дачами и земельными участками россиянам необходимо учитывать ряд требований, несоблюдение которых может обернуться штрафом. Об этом 6 марта рассказала юрист, доцент Финансового университета при правительстве России Оксана Васильева.

Альберт Гарнелис/ТАСС

«Основными нарушениями являются нецелевое использование земельного участка, например, для коммерческой деятельности, несоблюдение правил пожарной безопасности, правил обращения с отходами, санитарных норм, правил строительства и благоустройства», — рассказала она в беседе с Lenta.ru.

Васильева отметила, что теперь утилизация натурального мусора — скошенной травы, листьев и веток с помощью сжигания допустима только при определенных условиях. Юрист пояснила, что для этого расстояние до ближайшей постройки должно составлять не более 7,5 м, до лиственного леса — не менее 15 м и до хвойного — не менее 50 м. Также сжигать мусор теперь можно только в металлической бочке с дном. Несоблюдение названных требований может вызвать штраф в размере до 20 тыс. рублей.

Эксперт напомнила, что с 1 марта вступил в силу закон, изменивший правила проведения сделок с земельными участками, которые теперь нельзя проводить при отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о местоположении границ участка.

«Также запрещается постановка на кадастровый учет или оформление прав на здания незавершенного строительства, границы которого не учтены в ЕГРН», — уточнила она.

Васильева добавила, что также с 1 марта вступил в силу устанавливающий трехлетний срок для освоения земельных участков закон. Согласно ему, если за это время участок не будет приведен в порядок, на нем не будут убраны захламление и сорняки, нарушитель может быть оштрафован на сумму до 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Ольга Леонова рассказала, что за выращивание некоторых видов растений на участках можно получить штраф и даже лишиться свободы. Речь идет о растениях, опасных содержанием в них наркотических и/или психотропных веществ.

В чсило таких растений входят не только мак и конопля, но и экзотические голубой лотос, ипомея трехцветная, роза гавайская и другие. При этом часто для дачников это просто безобидные цветы, однако их выращивание может стать причиной серьезных проблем.