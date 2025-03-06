Вашингтон, 6 марта, 2025, 08:26 — ИА Регнум. Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед выступлением президента США Дональда Трампа перед обеими палатами конгресса страны говорил спикеру палаты представителей Майку Джонсону «леденящие душу» слова о грядущей расплате. Об этом сообщило британское издание Daily Express со ссылкой на специалиста по чтению по губам Джереми Фримера.

SHAWN THEW/EPA/ТАСС Вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер палаты представителей Майк Джонсон перед началом выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе

«Джей Ди Вэнс был замечен за несколько минут до выступления Дональда Трампа в конгрессе, высказав леденящую душу угрозу», — отмечается в публикации.

Эксперт рассказал, что Джей Ди Вэнс беседовал с Джонсоном о какой-то «расплате», однако авторы материала не уточнили, в отношении кого могли быть высказаны такие слова.

«Да, это так. Полная расплата, и она давно назрела», — заявил, как считает Фример, вице-президент США спикеру палаты представителей.

Автор статьи отметил, что, хотя неясно, кому могли быть адресованы подобные слова, они прозвучали через несколько дней после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Трамп встретился с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. На встрече американский лидер заявил о неминуемости мирных переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе пытаться возражать главе Белого дома и вице-президенту США и даже нецензурно выругаться.

После этого США с 4 марта приостановили военную помощь Украине, а 5 марта запретили Великобритании снабжать Киев американскими разведданными. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 5 марта рассказала, что приостановка военной помощи киевскому режиму со стороны США необходима для ее пересмотра.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 марта отметил, что решение Вашингтона о приостановке американской военной помощи Украине станет шагом к мирному урегулированию конфликта.