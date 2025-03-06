В Британии испугались прочитанных по губам «леденящих душу» слов Вэнса
DE: Вэнс перед обращением президента США к конгрессу говорил о полной расплате
Вашингтон, 6 марта, 2025, 08:26 — ИА Регнум. Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед выступлением президента США Дональда Трампа перед обеими палатами конгресса страны говорил спикеру палаты представителей Майку Джонсону «леденящие душу» слова о грядущей расплате. Об этом сообщило британское издание Daily Express со ссылкой на специалиста по чтению по губам Джереми Фримера.
«Джей Ди Вэнс был замечен за несколько минут до выступления Дональда Трампа в конгрессе, высказав леденящую душу угрозу», — отмечается в публикации.
Эксперт рассказал, что Джей Ди Вэнс беседовал с Джонсоном о какой-то «расплате», однако авторы материала не уточнили, в отношении кого могли быть высказаны такие слова.
«Да, это так. Полная расплата, и она давно назрела», — заявил, как считает Фример, вице-президент США спикеру палаты представителей.
Автор статьи отметил, что, хотя неясно, кому могли быть адресованы подобные слова, они прозвучали через несколько дней после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.
Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Трамп встретился с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. На встрече американский лидер заявил о неминуемости мирных переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе пытаться возражать главе Белого дома и вице-президенту США и даже нецензурно выругаться.
После этого США с 4 марта приостановили военную помощь Украине, а 5 марта запретили Великобритании снабжать Киев американскими разведданными. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 5 марта рассказала, что приостановка военной помощи киевскому режиму со стороны США необходима для ее пересмотра.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 марта отметил, что решение Вашингтона о приостановке американской военной помощи Украине станет шагом к мирному урегулированию конфликта.