Амстердам, 6 марта, 2025, 08:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф вечером 5 марта в ходе дебатов в палате представителей (нижней палате парламента) страны пообещал направить помощь Украине в размере 3,5 млрд евро.

Evgeniy Maloletka/AP/TASS Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф

«Мы продолжим текущую поддержку [Украины]. Если мы посмотрим на ближайшие годы, то нам следует говорить о сумме 3,5 млрд», — заявил он.

Схоф добавил, что считает, что оказываемая Украине Западом помощь будет иметь «фундаментальное значение».

Как сообщало ИА Регнум, США с 4 марта приостановили военную помощь Украине, а 5 марта Вашингтон запретил Великобритании снабжать Украину американскими разведданными. Это произошло после встречи президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским 28 февраля в Белом доме.

На ней Трамп отметил неминуемость переговоров, а Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от США «гарантий безопасности». Он также позволил себе пытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. После этого главу киевского режима выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

Американская газета New York Times 5 марта написала, что в администрации Трампа считают, что приостановка помощи Украине может быть краткосрочной, если Зеленский пойдет на уступки. Отмечалось, что сейчас Вашингтон оказывает «максимальное давление» на Киев и относительно небольшое — на Москву.