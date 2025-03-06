Вашингтон, 6 марта, 2025, 08:23 — ИА Регнум. Участвовавший в секретном проекте министерства обороны США Джо Макмонигл заявил, что видел доказательства наличия жизни на планете Марс. Об этом сообщило издание Metro.

AP/TASS

Уточняется, что в период с 1978 по 1995 год мужчина занимался телепатическим исследованием удаленных локаций по заданным координатам и одна из поставленных задач привела его на Марс в период за «миллион лет до нашей эры».

По утверждению Макмонигла, он видел гигантскую пирамиду, в которой «очень высокие и тонкие» существа в странных одеждах прятались от мощного шторма. Кроме того, он описывал другие участки Марса, где якобы видел «кости и руины зданий».

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что через 500 млн лет Земля станет непригодной для жизни из-за расширения Солнца. Таким образом он ответил на реплику одного из пользователей соцсети Х о том, что через 1 млн лет человечеству придется спасаться на Марсе из-за взрыва нашей звезды.

Президент России Владимир Путин 6 февраля пошутил о будущих отправках на Марс кошек, собак и коров. Одна из лауреатов премии президента, сотрудница Белгородского государственного технологического университета им. В. Шухова Наталья Черкашина рассказала главе государства, что ученые работают над увеличением радиационной защиты материалов и это может позволить в будущем достичь такой цели.