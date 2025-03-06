Киев, 6 марта, 2025, 07:46 — ИА Регнум. Тайные переговоры провели люди из окружения президента США Дональда Трампа с рядом политических оппонентов главы киевского режима Владимира Зеленского в Киеве. Об этом 5 марта сообщает Politico.

IMAGO/Offenberg/Global Look Press

Утверждается, что четыре высокопоставленных чиновника из окружения Трампа тайно встретились с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко, а также с ключевыми фигурами партии экс-президента страны Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим)

Уточняется, что темой переговоров стали выборы на Украине. Окружение Трампа сомневается в том, что Зеленский сможет набрать нужное количество голосов, поэтому ищет ему альтернативу среди его политических соперников.

Отмечается, что ни подтверждения, ни опровержения информации о тайных переговорах с оппонентами Зеленского не поступало ни от одной из предполагаемых сторон взаимодействия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что срок президентских полномочий Зеленского завершился в мае 2024 года. Однако выборы нового президента страны так и не состоялись. Глава киевского режима отменил их, объяснив это военным положением на Украине. Позднее он заявил, что украинцы якобы не желают проведения выборов из-за их бессмысленности.

18 февраля президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. Он заявил, что у главы киевского режима Зеленского на данный момент поддержка среди населения составляет около 4%.

В ответ на это Зеленский заявил, что поменять его прямо сейчас не получится. По его заверениям, в соцопросах его рейтинг доверия составляет 57%.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Зеленский нелегитимен и конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. По его словам, единственным легитимным органом власти осталась Верховная рада, а остальные утратили свою правомочность.

3 марта Зеленский не исключил своего участия в выборах президента Украины. Он снова убеждённо заявил, что убрать его «будет непросто».