Слова президента Франции Эммануэля Макрона о России, которая стала «угрозой для Европы», Владимир Рогов считает не только политической и человеческой подлостью, но и лицемерием по отношению к Украине. Также в разговоре с «РИА Новости» 6 марта председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов отметил, что на самом деле Макрон защищает стремление наднациональных элит не допустить усиления моровой позиции президента США Дональда Трампа и сорвать мирные российско-американские переговоры. Таким известием ознаменован новый, 1106-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Макрон, «миротворцы»

Накануне, 5 марта, французский лидер Эммануэль Макрон обратился к нации и заявил, что, мол, «Россия стала угрозой для Франции и всей Европы» и что агрессия РФ якобы не знает границ. Также Макрон заявил о решении начать «стратегическую дискуссию» об использовании ядерного оружия Франции для защиты стран Евросоюза.

«Путь к миру не может идти через отказ от Украины», — заявил Макрон.

Президент Франции также анонсировал скорое собрание начальников генштабов некоторых стран, чтобы обсудить возможность размещения контингента на Украине.

И это при том, что российские официальные власти неоднократно отмечали, что РФ не несет ни для кого угрозу, но вынуждена защищаться. Так, президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что заявления Запада о якобы имеющихся у России планах после Украины напасть на Европу — это чушь и бред. Западные политики запугивают собственное население, чтобы оправдать увеличение военных расходов, подчеркивал глава государства.

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Главной угрозой для Франции является вовсе не Россия, как пытается убедить соотечественников Эммануэль Макрон, а потенциальный крах экономики на фоне попыток увеличить расходы на оборону, заявил 5 марта лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. Комментируя украинский конфликт, политик обратил внимание на то, что в публичном дискурсе те, кто хотят мира, преподносятся как плохие, а те, кто хочет продолжения конфликта, — как хорошие.

Вместе с тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выступление Макрона «по-настоявшему весенним», вероятно, намекая на особенности сезонного обострения у душевнобольных.

«Теперь оказалось, что «самая мощная» армия в Европе у Эммануэля. А Зеленский говорит, что у него. Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», — подчеркнула дипломат.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.