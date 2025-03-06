Москва, 6 марта, 2025, 07:32 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили один украинский беспилотник над Воронежской областью. Об этом утром 6 марта проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Региональные власти не сообщали о каких-либо последствиях атаки беспилотника.

Как передавало ИА Регнум, за ночь 5 марта силы ПВО в течение ночи над территорией России ликвидировано восемь вражеских БПЛА.По данным российского оборонного ведомства, в течение ночи с 4 на 5 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотников. Из них три беспилотника ликвидировано над территорией Белгородской области, ещё три БПЛА — над территорией Республики Крым и по одному беспилотнику над территориями Курской и Брянской областей. Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала.

В течение ночи на 4 марта российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 украинских беспилотников над шестью областями РФ. Из них больше всего — десять БПЛА — перехвачено и ликвидировано над территорией Ростовской области.