Москва, 6 марта, 2025, 07:22 — ИА Регнум. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы стала угрозой для Европы, является политической и человеческой подлостью. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Заявление Макрона — это человеческая и политическая подлость по отношению к России, и лицемерие по отношению к Украине», — приводит «РИА Новости» слова Рогова.

Он добавил, что слова Макрона нужно воспринимать не как демонстрацию заботы о киевском режиме и его главе — Владимире Зеленском, а как стремление наднациональных элит помешать усилению позиций в мире президента США Дональда Трампа и их попытку не допустить переговоры Москвы и Вашингтона.

Как передавало ИА Регнум, Макрон вечером 5 марта в ходе обращения к нации назвал Россию «угрозой для всей Европы». По его мнению, Россия якобы представляет угрозу европейским странам в воздушном пространстве, в социальных сетях и киберпространстве. Он добавил, что конфликт на Украине стал мировым и якобы представляет угрозу безопасности Европы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обращение Макрона к нации «по-настоящему весенним».Вместе с этим Захарова удивилась тому, что французский президент заявил о желании «утихомирить» Россию в то время, как в Москву собирается приехать новый посол республики, который выразил желание развивать отношения с РФ.

Российские власти неоднократно отмечали, что не несут ни для кого угрозу. Так, президент РФ Владимир Путин отмечал, что заявления Запада о якобы имеющихся у России планах после Украины напасть на Европу — это чушь и бред. Западные политики запугивают собственное население, чтобы оправдать увеличение военных расходов, подчеркивал глава государства.

Также Путин неоднократно заявлял, что полномасштабный конфликт между РФ и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Российский лидер подчеркивал, что у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.