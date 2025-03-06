Сеул, 6 марта, 2025, 07:19 — ИА Регнум. Мирные жители пострадали в результате случайного сброса бомбы истребителем ВВС Южной Корее во время учений. Об этом 6 марта сообщило агентство «Рёнхап».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Отмечается, что по данным, полученным от южнокорейских военных, всего с истребителя KF-16 «аномально сброшены» восемь бомб МК-82. Боеприпасы упали за пределами полигона на жилые дома в деревне уезда Идон в районе города Пончхон, в результате чего пострадали семь человек. Двое пострадавших серьезно ранены, ещё пятеро получили лёгкие травмы.

Уточняется, что учения начались сегодня около 09:00 по местному времени (03:00 мск) и продолжались чуть более часа. Учения включали танковый обстрел армии, в том числе танков и бронетранспортеров, также в них были задействованы 13 истребителей ВВС. Для расследования инцидента и оценки причинённого ущерба сформирована специальная комиссия.

По данным телеканала YTN, бомба упала в деревне Ногок. Здесь пострадали несколько зданий, включая церковь, а также 1-тонный фургон.

Бомба MK-82 предназначается для разрушения зданий и мостов, она создает воронку диаметром восемь метров и глубиной 2,4 метра. Бомбу сбрасывают без наведения, в неуправляемом режиме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум семь человек пострадали в результате падения снаряда на жилой дом в Южной Корее. Ведётся расследование произошедшего.