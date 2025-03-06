Нью-Йорк, США, 6 марта, 2025, 07:11 — ИА Регнум. Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил шайбу в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» в регулярном мачте Национальной хоккейной лиги (НХЛ), доведя общее число забитых шайб до 885.

Nick Wass/AP/TASS Александр Овечкин

Матч завершился победой «Вашингтона» со счетом 3:1. Всего Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени.

Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги после легендарного Уэйна Гретцки. После матча с «Рейнджерс» Овечкину осталось забить всего 9 шайб, чтобы повторить рекорд канадца, на счету которого 894 гола.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля капитан «Вашингтон Кэпиталз» был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. 39-летний нападающий оформил хет-трик в матче против «Эдмонтон Ойлерз», который завершился со счетом 7:3.

В январе Овечкин оказался на втором месте в списке лучших хоккеистов XXI века по версии канадского сайта Sportsnet. В этом рейтинге он уступил лидерство канадскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Ключевым фактором в пользу канадского хоккеиста стал его решающий год в финале домашней Олимпиады-2010.

Александр Овечкин — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года и трехкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014).