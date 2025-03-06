Киев, 6 марта, 2025, 06:45 — ИА Регнум. Участники национального отбора разных годов на музыкальный конкурс «Евровидение» не вернулись на Украину после гастролей за рубежом. Об этом 5 марта сообщает украинское издание «Информатор».

ИА Регнум Переход границы Украины

Как рассказал изданию музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин, речь идёт о группе MBreeze, которая боролась за шанс представлять страну на «Евровидении» в 2018 году, а также о певце Василии Демчуке, он принял участие в национальном отборе на конкурс в 2023 году.

Бурлакин уточнил, что заинтересовался судьбой музыкантов и зашёл на их страницы в социальной сети. Он обнаружил, что после публикации о благотворительном концерте группа MBreeze делает публикации так аккуратно, что нельзя понять, в какой стране музыканты находятся. По данным украинского СМИ УНИАН, MBreeze находятся в Литве.

Демчук же, по словам обозревателя, не скрывает, что находится в Риме и работает моделью. Подробностей, как ему удалось выехать из страны, артист не раскрыл, но на начало спецоперации на Украине он точно был в Киеве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 3 марта министерство культуры Украины приостановило выдачу артистам и журналистам рекомендаций для погранслужбы на выезд из страны. Причиной стало то, что уже 500 человек не вернулись из зарубежных поездок. В результате против чиновников, подписавших разрешения, возбудили уголовные дела.

В декабре 2024 года покинувшие Украину мужчины призывного возраста рассказали немецкому телеканалу NTV, что не собираются возвращаться в страну. Они отказываются идти на фронт, так как не хотят защищать коррумпированный олигархический режим.