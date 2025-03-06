Вашингтон, 6 марта, 2025, 06:45 — ИА Регнум. США приостановили все виды военной помощи киевскому режиму начиная с 02:00 мск вторника, 4 марта. Об этом сообщил представитель Пентагона.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«В шесть вечера понедельника (02:00 мск вторника. — Прим. ред.) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине», — приводит «РИА Новости» слова представителя оборонного ведомства США.

По его словам, приостановка касается и того оружия, которое находилось в транзитных пунктах в пути на Украину. Вместе с этим представитель Пентагона не стал комментировать сообщения о приостановке разведывательных данных Украине.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Глава Белого дома отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

С 4 марта США приостановили военную помощь Украине, а 5 марта Вашингтон запретил Великобритании снабжать Украину американскими разведданными.

Американская газета New York Times (NYT) 5 марта написала, что в администрации президента США Трампа считают, что приостановка помощи Украине может быть краткосрочной, если глава киевского режима пойдет на уступки.

В этот же день во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила, что приостановка военной помощи киевскому режиму со стороны США необходима для ее пересмотра.