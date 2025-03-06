Пхочхон, Южная Корея, 6 марта, 2025, 06:25 — ИА Регнум. Как минимум семь человек пострадали в результате падения снаряда на жилой дом в Южной Корее. Об этом 6 марта сообщает «Рёнхап».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Инцидент произошел в городе Пхочхоне, в 43 километрах к северу от Сеула, на границе с КНДР. Около 10:00 по местному времени (04:00 мск) местные власти заявили о падении снаряда на жилой дом.

«Снаряд упал на жилой дом, в результате чего семь человек получили ранения и были разрушены несколько зданий», — уточняется в заявлении властей.

Ведется расследование произошедшего, устанавливается, откуда прилетел снаряд, и проверяется связь с прошедшими недавно совместными учениями с США. Оценивается масштаб ущерба, нанесенного жилым зданиям.

Ранее ИА Регнум сообщало, что три человека числятся пострадавшими при взрыве на военной базе в городе Кимхэ в Южной Корее. Пострадали трое гражданских, они получили ожоги и различные травмы, угрозы их жизни нет. Устанавливаются причина взрыва и объем ущерба.