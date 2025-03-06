Нью-Йорк, США, 6 марта, 2025, 06:20 — ИА Регнум. Ситуация с русофобией в странах Запада вряд ли изменится в случае урегулирования конфликта на Украине. Об этом 6 марта заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Michele Nucci/Zuma/TASS Роджер Уотерс

«Я не думаю, что мир на Украине сильно изменит ситуацию», — приводит «РИА Новости» слова Уотерса.

Он считает, что русофобия сильно укоренилась в политике США, Великобритании, Франции и Германии.

В июне прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью главреду ИА Регнум Марине Ахмедовой заявила, что русофобия на Западе не просто была всегда, заказ на неё выполняется там из века в век. Официальный представитель МИД рассказала о книге швейцарского политолога Ги Меттана, которая посвящена ненависти Запада в отношении России. В ней автор анализирует, как столетиями накапливалась, аккумулировалась эта ненависть. Захарова обратила внимание, что сегодня эти функции выполняют иноагенты или те, кто много лет говорил, что придерживается как бы либеральных и прозападных взглядов.

27 января президент России Владимир Путин на церемонии открытия Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида заявил, что в странах Европы русофобию продвигают как официальную политику. Он добавил, что в некоторых странах не только переписывают историю, но реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев. Так, в странах Прибалтики множество людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подчеркнул президент.

Путин в ноябре 2023 года заявил, что идеологией западных стран, которым не нужно такое многонациональное государство, как Россия, стали русофобия и другие формы расизма. Глава государства подчеркнул, что ненависть Запада относится ко всем населяющим Россию народам.