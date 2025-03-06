Вашингтон, 6 марта, 2025, 06:01 — ИА Регнум. Исполнительный указ, нацеленный на ликвидацию министерства образования, может издать президент США Дональд Трамп в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств. Об этом 5 марта сообщила газета The Wall Street Journal.

Donaldjtrump.com Дональд Трамп

Как пояснили источники издания, на рассмотрении администрации Трампа находится указ, согласно которому часть функций министерства передадут другим ведомствам. В документе также предусмотрена подготовка законопроекта о полной ликвидации минобразования.

Уточняется, что Трамп поручит министру образования Линде Макмэон «сделать все необходимые шаги», чтобы содействовать закрытию ведомства в полном соответствии с законодательством США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Трамп, он планирует поручить главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску проверить министерство образования и Пентагон, чтобы выявить там масштабные случаи мошенничества и злоупотреблений.

Трамп 7 февраля заявил, что Маск проверит на коррупцию другие ведомства федерального правительства точно так же, как это происходит сейчас в отношении Агентства по международному развитию (USAID).