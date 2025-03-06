Харьков, Украина, 6 марта, 2025, 05:45 — ИА Регнум. Воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) чемпиона Украины по спортивному ориентированию Ореста Малованюка ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил Спортивный комитет Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

«На передовой погиб уроженец Буковины, лейтенант ГПГС Украины, командир разведгруппы «Гарт» Орест Малованюк», — сказано в соцсетях комитета.

Бойцу было 27 лет. Помимо того, что военный был чемпионом Украины по спортивному ориентированию и легкой атлетике, Малованюк также являлся мастером спорта Украины.

Как утверждает комитет, Малованюк был ликвидирован 16 февраля 2025 года во время боевых действий в Харьковской области.

Как передавало ИА Регнум, 22 января воевавшего в составе ВСУ кинорежиссёра Станислава Притулу ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции. Притула родился в Киеве, окончил национальный лингвистический университет. После вуза работал в украинском «Госкино», позже руководил общественным советом при этом ведомстве. Он участвовал в боевых действиях на стороне Украины в 2014 году, а после начала спецоперации вступил в ВСУ.

До этого, 6 января, в зоне проведения спецоперации был ликвидирован воевавший в рядах ВСУ танцор Владимир Раков, который в 2019 году принимал участие в российском танцевальном шоу «Танцы на ТНТ».