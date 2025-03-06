Вашингтон, 6 марта, 2025, 05:33 — ИА Регнум. Глава аппарата спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона Хейден Хейнс был задержан сотрудниками полиции по обвинению в вождении в нетрезвом виде после ДТП. Об этом 5 марта сообщил телеканал ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Руководителя аппарата спикера Майка Джонсона задержали сотрудники полиции Капитолия США во вторник вечером по обвинению в вождении в нетрезвом виде», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что Хейнса задержали после того, как он врезался в автомобиль полиции. ДТП с участием Хейнса произошло вскоре после выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом.

Пресс-секретарь Джонсона сообщил телеканалу, что спикер палаты представителей владеет полной информацией об инциденте.

Ранее ИА Регнум сообщало, что подконтрольный Киеву заместитель главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) насмерть сбил 50-летнего велосипедиста. Полиция не уточнила имя замглавы Херсонской ОВА. Известно, что автомобиль был изъят, ведутся поиски свидетелей аварии.

В мае министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сбил на собственном автомобиле велосипедиста. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Он получил ушиб лица. Также медики, предположительно, диагностировали у него травму головы. Сам министр не пострадал.

26 апреля министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир попал в аварию, его автомобиль перевернулся после того, как проехал на красный свет и столкнулся с другой машиной. Главу министерства доставили в больницу, его состояние медики оценили как средней степени тяжести.